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Sinop’ta dolu yağdı, yollar beyaza büründü

Sinop’un Boyabat ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı, yollar beyaza büründü.

SİNOP 30.05.2022, 21:10
Sinop’ta dolu yağdı, yollar beyaza büründü

Sinop’un Boyabat ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı, yollar beyaza büründü.

Sinop’un yüksek kesinlerinde dolu etkili oldu. Özellikle Sinop-Boyabat yolu Dranaz mevkisinde aniden bastıran dolu, kısa sürede yolları beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı, ilerlemekte güçlük çekti.

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