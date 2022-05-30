Son Dakika
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Darüşşafaka’yı 91-65’lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1’e getirerek finale yükseldi.
Sinop’ta dolu yağdı, yollar beyaza büründü
Sinop’un Boyabat ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı, yollar beyaza büründü.
SİNOP 30.05.2022, 21:10
Sinop’un Boyabat ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı, yollar beyaza büründü.
Sinop’un yüksek kesinlerinde dolu etkili oldu. Özellikle Sinop-Boyabat yolu Dranaz mevkisinde aniden bastıran dolu, kısa sürede yolları beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı, ilerlemekte güçlük çekti.