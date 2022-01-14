Sinop’ta Dijital Dönüşüm Merkezi faaliyete geçiyor

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) öncülüğünde Dijital Dönüşüm Merkezi faaliyete geçiyor. Her türlü teknolojik alt yapının mevcut olduğu merkezde girişimcilere akademik ve ticari danışmanlık sağlanacak.

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası, Sinop Üniversitesi ve kentte faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin katkılarıyla kurulan Dijital Dönüşüm Merkezi ve Teknoloji Atölyesi ile genç ve kadın girişimcilere, fikirlerini hayata geçirmeleri için uygun ortam sağlanacak. İçerisinde bilgisayar, internet altyapısı, CNC ve 3D yazıcı gibi üretim ve kurulum için gerekli tüm gereksinimlerin hazır olacağı merkezin kurulumu tamamlandı. Sinop Ticaret ve Sanayi Odası, Ocak ayı içerisinde açılışı yapılacak Dijital Dönüşüm Merkezi ile girişimcileri üretime teşvik etmeye ve yeni ticari fırsatlar sunmayı hedefliyor.

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş yaptığı açıklamada, “Sinop Üniversitesi ile ortak proje yürüterek hem akademik çalışmalarla desteklenmesi hem de laboratuvar ortamının bizim tarafımızdan sağlanmasıyla var olan eksikliği giderilmesini hedefliyoruz. Buradan çıkacak fikirler, zaman içinde projeye, projeler de katma değerle yüksek ürün üretimine evirilecek diye ümit ediyorum” dedi.

Akbaş, fikirlerin hayata geçirilmesi ya da ticarileşmesiyle için uygun ortam eksikliğini fark ettiklerini belirterek çalışmalara başladıkları Dijital Dönüşüm Merkezi’nde, üretim ve satış ile ilgili her türlü altyapı ve desteğin verileceğini belirtti. Akbaş, “Fikri olan, düşüncesi olan arkadaşlarımız küçük bir dosya kâğıdına yapmayı planladığı düşüncesini aktarırsa üniversitedeki hocalarımızla değerlendirip, geliştirmeye uygun ya da faydalı olacağını düşündüğümüz projelerde hem akademik danışmanlık, hem mentörlük hem de prototip geliştirme için laboratuvar ortamını sağlamayı hedefliyoruz. Sadece bununla kalmayarak, üretimin sonrasında da ticarileştirme konusunda gereken desteği biz odamız olarak sağlayacağız” ifadelerini kullandı.