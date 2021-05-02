Sinop’ta devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Sinop’ta çift sürmek için gittiği tarlasından geri dönerken devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Gerze ilçesi Belören köyü viyadügü mevkiinde meydana geldi. Çift sürmek için tarlasına giden 65 yaşındaki Cemal Önal tarlada bir süre çalıştıktan sonra eve dönmek istedi. Tarlasından çıkan sürücü Cemal Önal hafif engebeli olan tali yoldan ana yola gireceği sırada henüz bilinemeyen bir nedenle devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye,jandarma AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Cemal Önal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemenin ardından yaşlı adamın cesedi, kepçe yardımıyla kaldırılan traktörün ardından AFAD ekiplerince çıkarıldı. Önal’ın cesedi, Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.