Sinop’ta depremzedeler için ‘sosyal mağaza’ kuruldu

Sinop’ta misafir edilen depremzede vatandaşların giyim ihtiyaçlarını karşılamak için ‘sosyal mağaza’ kuruldu.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem afeti sonrası depremzedeler, çeşitli illerde misafir ediliyor. Sinop Valiliği tarafından şehirde evlerde ve yurtlarda ağırlanan misafirlerin giyim ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonunda ‘sosyal mağaza’ kurdu. Mağazada ayakkabı, çocuk kıyafeti, mont ve pantolon gibi çeşitli birçok ürün sunuluyor.

Ayrıca Sinop Valiliği, vatandaşlardan kullanılmamış giyim malzemelerini sosyal mağazada bulunan gönüllülere teslim etmeleri çağrısında bulundu.