Sinop’ta depremzedeler için battaniye, gıda ve su çağrısı

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, “Bizim deprem bölgelerine gönderdiğimiz en önemli malzeme battaniye. Halkımızdan beklediğimiz en büyük destek battaniye, gıda ve su” dedi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen, deprem felaketinden sonra Sinop’ta açıklamalarda bulundu. Yardım toplama merkezi Sinop 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu’nda açıklamalarda bulunan Vali Karaömeroğlu, “Pazartesi sabah 04.00 itibariyle büyük bir deprem hadisesi yaşadık. Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci felaketi. 1939 Erzincan depreminden sonra yaşadığımız en büyük felaket. Hem yüz ölçümü itibariyle hem etkilenen insan sayısı itibariyle çok geniş bir alanı etkiledi. Büyük bir seferberlik içerisindeyiz. Devletimiz tüm kurumlarıyla beraber teyakkuz halinde. Sinop olarak bize düşen bu elim hadisede birlik beraberlik içerisinde o bölgelere lojistik destek sağlamak. Bu kapsamda biz Sinoplu hemşehrilerimizin desteğiyle 241 personel, 91 araç bölgeye sevk ettik. Lojistik desteklerimiz devam ediyor. Sinoplu hemşehrilerimiz de duyarlılıklarını, yardımseverliliklerini gösterdiler. Ben Sinoplu hemşehrilerimize bu açıdan şükranlarını sunuyorum. Bu hadisenin üstesinden gelecek kudrete ve iradeye sahibiz. İnşallah en kısa sürede devlet ve millet işbirliğiyle el ele, gönül gönüle bu hadisenin üstesinden geleceğiz. Özellikle bizim bölgeye gönderdiğimiz en önemli malzeme battaniye. Halkımızdan beklediğimiz en büyük destek battaniye, gıda ve su. İkinci el eşyalarda battaniye iyi ise alıyoruz. Temiz ve iyiyse alıyoruz. Yaklaşık 50’ye yakın özel sektörden araç desteği gördük. Ben o iş adamlarımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Sinop’ta Kan Bağış desteği de Sinop 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor.