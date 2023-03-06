Sinop’ta depremzedeler için bağış çağrısı: "Ramazan yaklaşıyor"

Afet bölgesinden Sinop’a gelerek ev ve yurtlara yerleşen depremzede vatandaşların devamlı ihtiyaçları sürerken, yapılan bağışlar gün geçtikçe azalıyor. Sinop Kent Konseyi, yaklaşan Ramazan ayı için destek sağlanması ve bağışların devam etmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketlerinin ardından depremzedeler farklı şehirlere göç ederek bazıları geçici, bazıları ise kalıcı olarak yerleşmek için çabalıyor. Her gün onlarca vatandaşın geldiği Sinop’ta, yapılan yardımların artık yeterli gelmediği belirtildi. Sabahattin Ali Kültür Merkezi’nde gönüllü çalışan Sinop Kent Konseyi, ayrıca yaklaşan Ramazan ayına da vurgu yaparak desteklerin artarak devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Daha çok yapmamız gerekiyor"

Sinop Kent Konseyi Başkanı Fatma Ustacan, “Depremzede ailelerimize yardımlarımız devam ediyor, çünkü afet bölgesinden kentimize hala gelmekte olan misafirlerimiz var. Yurtlara ve evlere yerleşenler oluyor, bu da haliyle çeşitli ihtiyaçları doğuruyor. Gönüllülerimizin bağışları azaldı, getirilen ürünler de gün geçtikçe yeterli olmamaya başladı. Hijyen, erzak, kuru bakliyat ürünlerine ihtiyacımız var. Ayrıca Ramazan ayı da yaklaşıyor, bu ayda her zamanki yaptığımız yardımları daha çok yapmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz” diye konuştu.

Belirtilen ihtiyaç listesinde; sabun, şampuan, diş macunu, diş fırçası, bulaşık deterjanı, ped, tuvalet kağıdı ve peçete gibi hijyen malzemelerinin yanı sıra zeytin yağı, kuru bakliyat, salça gibi gıda ürünlerine sürekli ihtiyaç olduğu belirtildi. Bağışların Sabahattin Ali Kültür Merkezi’nde görevlilere teslim edilebileceği ifade edildi.