Sinop’ta depremzede çocuklardan depremin izleri silinmeye çalışılıyor

Sinop’a gelen depremzede ailelerin çocuklarına yönelik düzenlenen ücretsiz sanat kurslarıyla hem eğlenmeleri hem sosyalleşmeleri hem de deprem travmasını atlatmaları sağlanıyor.

Sinop’ta faaliyet gösteren bir sanat akademisi, ’asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerin ardından farklı şehirlerden gelerek Sinop’ta misafir edilen depremzede ailelerin çocuklarına yönelik gönüllü eğitimcilerle birlikte ücretsiz drama, dans, müzik, resim ve tiyatro eğitimleri veriyor. Küçük yaşta deprem felaketi yaşayan çocuklar, kurumda eğitim gören Sinoplu çocuklarla birlikte karma derslerle hem eğleniyor hem arkadaşlıkları geliştiriliyor hem de depremin etkilerini atlatmalarını sağlanıyor.

Haziran ayında gösteriye hazırlanıyorlar

Hafta içi Sinop Belediyesi Kent Konseyi’nce Sabahattin Ali Kültür Merkezi’nde kurulan alanda, hafta sonu ise kendi bünyelerinde eğitim verildiğini kaydeden akademinin Genel Yayın Yönetmeni Gülbahar Karaduman Karslı, depremzede çocukların süreci hızlı atlatmalarını görev edindiklerini belirtti. Karslı, “Biz yaklaşık 1 aydır deprem bölgesinden gelen çocuklarla beraber bireysel çalışmalar yürütüyorduk. Bu çalışmalarımız psikolog eşliğinde yapılıyor. Drama, tiyatro, müzik, resim, orf eğitimlerimiz var bu süreçte. 1 aylık eğitimleri tamamladıktan sonra Sinop’taki öğrencilerimiz ve deprem bölgesinden gelen misafir öğrencileri karışık gruplar yaptık ve şimdi beraber eğitim almaktalar. Hatta haziran ayında da bir gösteri hazırlıyoruz, öğrencilerle beraber sahneye çıkacağız” diye konuştu.

Eğitimlere başlayan depremzede çocukların daha kolay uykuya dalma gelişimi gösterdiklerini söyleyen Karslı, “Bir yandan hayat maalesef devam ediyor ve bu çocukların normal hayata adaptasyonunu sağlamak zorundayız. Çocuklar mutlu oldukları zaman aileleri de mutlu oluyor. Çocuklarımızda içine kapanma varsa psikoloğumuzla ona yönelik eğitimlerle ilerliyoruz. İçinde bulunduğumuz olumsuz ruh halinden kurtulmaya çalışıyoruz. Kurumumuzda şu an 475 öğrencimiz var, bunların 35 tanesi deprem bölgesinden gelen misafir çocuklarımız” dedi.

Görsel sanatlar eğitmeni Burçin Akbaş, “Yağlı boya, akrilik boya, kara kalem gibi istedikleri alanda resim dersi veriyorum gönüllü olarak. Haftada 2 gün ders veriyorum, 15-16 tane öğrencim var. İlkokuldan da öğrencim var, liseden de var. Hepsi hangi alanı istiyorsa o konuda ders veriyorum” ifadelerini kullandı.

Müzik eğitmeni Ayşegül Tekin, “Özellikle deprem bölgesinden gelmiş öğrencilerimize gönüllü olarak ders veriyoruz. Onların deprem bölgelerinde yaşadığı ruhsal ve duygusal çöküntüleri çok fazla olduğu için biz de en azından kısa süreliğine de olsa yaşadıklarını unutturmaya çalışıyoruz, onları eğlendirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Müzik eğitmeni Sinem Özyılmaz, “Piyano ve keman sanat dalında eğitim vermekteyim. Önceliğimiz çocukları bu felaketten biraz olsun uzaklaştırmak, bunu sanatla beraber iyileştirmeye çalışıyoruz. 6 ve üzeri yaşındaki öğrencimizin ritimsel algılarını ve bedensel perküsyon olarak kullandığımız sanat dalı aslında verdiğimiz eğitim. Bu konuda çocuklarla eğlenceli oyunlar, dikkat koordinasyon geliştirici çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda müzik eğitimi alan öğrencilerimizin sanat eğitimlerinin devam etmesi için çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

Çocukların derslere girdikçe neşelendiklerini söyleyen Özyılmaz, “Aslında ders olarak bakmıyoruz bu eğitimlere, daha çok eğlensinler, ritimsel algıları gelişsin, arkadaş çevresi edinsinler birbirleriyle kaynaşsınlar, birlikte oyun kurabilmeleri” ifadelerini kullandı.