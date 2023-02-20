Sinop’ta depremzede çocuklara moral gezisi

Sinop’ta bulunan depremzede ailelerin çocuklarına moral olması amacıyla şehir tanıtımı gezisi düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin ardından barınmak için farklı şehirlere gönderiliyor. Sinop il ve ilçelerinde toplam bin 800’ün üzerinde depremzede vatandaş, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna ve yardımseverler tarafından açılan evlere yerleştirildi. Depremzede ailelerin çocuklarına ise moral olması amacıyla Sinop Valiliği’nce şehrin doğal ve tarihi mekânları gezdirildi. Gezinin ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.