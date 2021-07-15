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Sinop’ta demokrasi yürüyüşünde 120 metrelik Türk bayrağı açıldı

Sinop’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü yapıldı.

SİNOP 15.07.2021, 20:49
Sinop’ta demokrasi yürüyüşünde 120 metrelik Türk bayrağı açıldı
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Sinop’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü yapıldı.

Sinop’ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe kamu kurum ve kuruluşları, spor kulüpleri ve vatandaşlar katılım sağladı. Ellerde bayrakların dalgalandığı yürüyüşte 120 metrelik bir Türk bayrağı da gençler tarafından omuzlanarak görsel şölen oluşturdu. Sinop Eski Otogar Önü’nde başlayan yürüyüş Sakarya Caddesi üzerinden devam ederek 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti’nin yapılacağı Sinop Valiliği önündeki alanda son buldu.
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