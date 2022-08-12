Sinop’ta Covid-19 vakaları ciddi oranda azaldı

Sinop’ta yaşanan Kurban Bayramı döneminde artış gösteren korona virüs vakalarının son haftada önemli ölçüde azaldığı kaydedildi. İl Sağlık Müdürlüğü aşılanmanın önemine vurgu yaptı.

Karadeniz’in incisi Sinop’ta geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda yaşanan insan yoğunluğu ve tatil döneminde koronavirüs vakaları hızla yükseliş sergiledi, ikili hanelerde seyreden rakamlar aniden üç haneli rakamlara sıçradı. Tatil döneminde Sinop’ta çoğunluğu gribal enfeksiyon şeklinde hastalığı ayakta geçiren pozitif vaka sayısının yükseldiğini, bundan kaynaklı bulaşma riskinin fazla olduğu belirten Sinop İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Yalçın Atlı vatandaşlara mutlaka hatırlatma dozunu olma çağrılarında bulundu. Özellikle 50 yaş üzeri kişilerin yüksek risk grupta olduğundan, son 2 ay içinde korona virüs geçirmemiş ve en az 6 ay önce aşı olanların hatırlatma aşılarını olmaları, kalabalık ve kapalı ortamlarda maske mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının önemine vurgu yaptı.

Temmuz ayına 3 haneli rakamların üzerinde giriş yapan Sinop’ta, ağustos ayı ortalarında ise bu sayının gün geçtikçe azaldığı kaydedildi. İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şimdilik vakaların iki haneli rakamlarda olduğu bu düşüşün süreceğinin tahmin edildiği belirtildi. Vatandaşların virüs tamamen ortadan kalkana kadar yine de tedbiri elden bırakmamaları gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Atlı, kalabalık ortamlarda maske ve hijyen kurallarına uyulması gerektiği ve halen hatırlatma dozu aşısını olmayan vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Uzm. Dr. Atlı, “Korona virüsle mücadelede gece gündüz demeden fedakârca çaba gösteren tüm sağlık personeline ve bizlere destek olan Valiliğimiz başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza Müdürlüğümüz adına teşekkür ederim” dedi.