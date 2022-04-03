Sinop’ta çöle dönen göletler yağışlarla birlikte suyla doldu

Sinop’un Durağan ilçesindeki İkiz Göletler geçen yıl yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle çöle dönmüştü. Bölgede beklenen oranda yağışın olmaması nedeniyle tamamen kuruyan göletteki binlerce balık ve kurbağalar da ölmüştü. Göletlerde balıkların ölmemesi için su tankerleriyle su takviyesi yapılmıştı. Bu sene yoğun yağış alan bölge, çöle dönen göletleri suyla doldurdu. Bu durum en çok tarımla uğraşan bölge sakinlerini mutlu etti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gazi Korkut, “Burası Durağan ilçesi İkiz Göletler mevkisi. Bu İkiz Göletler güzelliğiyle meşhurdur. Manzarasıyla meşhurdur. Fakat son yıllardaki kuraklık nedeniyle bu göller de nasibini aldı ve tamamen kurumuştu. Adeta bir çöl halindeydi burası. Buranın bir önemi de bölgedeki çeltik arazilerini de besleyen bir gölet. O yüzden önemliydi. Şükürler olsun son yağışlar sonrası göl tamamen doldu ve eski güzelliğine kavuştu” dedi.