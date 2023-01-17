Sinop’ta çocuklara polislik mesleği tanıtılıyor

Küçük yaştaki öğrencilerin polis sevgisi aşılamak ve gelecekte yapacağı meslek seçimine katkıda bulunmak amacıyla Sinop’ta ilkokul öğrencilerine meslek tanıtımı düzenlendi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik ve Trafik Şubesi ekipleri tarafından, bir kolejde eğitim gören ilkokul öğrencilerine çeşitli eğitimler verildi. Polislik mesleğinin tanıtılması amacıyla emniyet birimlerince kullanılan araçlara binen öğrenciler, araçları deneme fırsatı buldu.

Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, etkinliğin amacının polislik mesleğinin tanıtılması ve 112 acil durum hattının aranması gereken durumlar olduğunu kaydetti. Çetiner, "Buradaki ilkokul öğrencilerimize hem polislik mesleğini tanıtmak hem de çocuklara polisin yaptığı görevlerden bahsettik. Çocuklarımızın çok bilinçli olduğunu gördük. Polisi, ambulansı, itfaiyeyi ve jandarmayı çağırabilecekleri bir numara olduğu bilincine ulaşmışlar. Biz de hem bu bilgileri pekiştirmek için hem de onların gelecekte yapacakları meslek eğilimine katkıda bulunmak için buradayız” dedi.

Tanıtımların, kentte ve köylerdeki okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik devam edeceği belirtildi.