Sinop’ta çocuklara özel acil servisi yeniden hizmete başladı

Sinop’ta önceki yıllarda hizmete açılan ancak son iki yıldır geçici olarak Covid-19 hastalarına ayrılan ‘Acil Çocuk Girişi’ birimi, yeniden çocuklara yönelik hizmetine başladı.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde acil biriminin yoğunluğu nedeniyle 18 yaş altı çocuklara daha kaliteli tedavi hizmeti sunmak amacıyla oluşturulan ‘Acil Çocuk Girişi’ birimi, pandemi nedeniyle geçici olarak kapatılarak Covid hastalarına hizmet verdi. 2 yılın ardından birimin, yeniden çocuklara yönelik hizmet vermeye başlaması aileleri sevindirdi.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Murat Mutlu, vatandaşların rahatsızlanan çocuğunu acile gönül rahatlığıyla getirebileceklerini duyurdu. Mutlu, “Pandemide yoğunluk sebebiyle ‘Acil Çocuk Girişi’ni kapatmak zorunda kalmıştık. Son zamanlarda vakaların azalmasıyla yeniden aktif hale getirdik. Burada çocukların acile girişi, muayenesi özel ve gözlem amacıyla yatırdığımız müşahede alanı da ayrı yerde, sadece çocuklara özel olarak çalışacak. Aktif hekimimiz 24 saat duracak, çocuk uzman hekimlerimiz de her zaman danışmanlık yapacak, gerektiğinde de muayenesini kendisi yapacak şekilde planladık. İnşallah halkımıza hayırlı olur” diye konuştu.

Çocuğunun tedavisi için ilk kez bu bölüme geldiğini ve memnun kaldığını dile getiren Çiğdem Çaylak, “Açılmasından, çocuklara özel bir bölüm olması çok güzel, memnunum” dedi.

Şerife Çavdar ise, “2,5 seneden beri bu hastaneye gidip geliyorum. Pandemide kapalıyken çok zor oldu, rahatsızlanıyor sürekli, biz de acile gelmek zorunda kalıyorduk. Yeniden açılması çok iyi oldu, çocuk girişinin de ayrı olması ayrı bir güzel. Çünkü ben sürekli buradayım, çok mutluyuz burası açıldığı için” ifadelerini kullandı.