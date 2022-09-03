Sinop’ta çocuklara güvenli internet eğitimi

Sinop Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyelerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli internet kullanımı ve sanal zorbalık konularında eğitim verildi.

Sinop Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyesi yaşları 7 ila 14 arasında değişen toplam 40 öğrenciye İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik, Çocuk Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘güvenli internet kullanımı, internet bağımlılığı, sanal zorbalık ve akran zorbalığı’ konularında eğitim düzenlendi. Eğitime katılan çocuklara sosyal medya ve interneti doğru kullanma ve korunma yöntemleri konular aktarıldı.

Kent Konseyi bahçesinde düzenlenen programda çocuklar merak ettikleri soruları polislere yöneltti. Soru-cevap bölümünün ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.