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Sinop’ta ’Çocuklar Tarım Öğreniyor Projesi’nde sona gelindi

SİNOP'TA 'ÇOCUKLAR TARIM ÖĞRENİYOR PROJESİ’ ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ. BU PROJE MİNİKLERE DOĞA VE TARIM İLE İÇ İÇE BİR ORTAM SUNACAK.

SİNOP 29.08.2020, 11:01
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Sinop’ta ’Çocuklar Tarım Öğreniyor Projesi’nde sona gelindi

Sinop’ta ’Çocuklar Tarım Öğreniyor Projesi’ çalışmalarında sona gelindi. Bu proje miniklere doğa ve tarım ile iç içe bir ortam sunacak.

Sinop İl Genel Meclisinin destekleriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sinop Özel İdaresi iş birliği içinde hazırlanan ’Çocuklar Tarım Öğreniyor Projesi’ kapsamında şu ana kadar beş okula 98 m2’lik seralar kuruldu. Abalı İlkokul-Ortaokulu, Sinop Özel Eğitim Okulu, Ada Anaokulu, Osmaniye İlkokulu ve Lala İlkokulu olmak üzere kurulumu yapılan seraların toplam maliyeti 45 bin lira tutarında. Proje ile çocukların yaparak, yaşayarak öğrenecekleri seralarda tarımı sevmeleri, toprakla hemhal olmaları ve kendi çabalarıyla tarımsal üretim yapmaları amaçlanıyor.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yılmaz, “Çocuklar Tarım Öğreniyor Projemiz 5 okulumuza uygulandı. Bunlar ağırlıklı olarak köy okullarımızdı. Böyle bir projeyi gerçekleştirmiş olduk. İki etaplıydı bizim çalışmamız. Bir etapta Özel Eğitim İş okulumuzda bir sera açmış olduk. Yine ilk etapta Abalı İlk-Ortaokulumuzda bir sera açmış olduk. İkinci etapta bugün Ada Anaokulumuz, Osmaniye İlkokulumuz ve Lala İlkokulumuzda 3 tane seramızı yeniden açmış olduk. Gayemiz şu: Çocuklarımızın daha anaokulunda iken ya da ilkokuldayken toprakla buluşması, tarımla buluşması, toprağın hayatımızdaki yerini kavrayabilmesi, toprağın kıymetini bilmesi” dedi.

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