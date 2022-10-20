Sinop’ta çocuklar bilimi eğlenerek öğreniyor

Sinop Çocuk Üniversitesi’nin düzenlediği bilim şenliğinde çocuklar için çeşitli oyunlar ve deneyler düzenleniyor. Farklı yaş gruplarındaki binlerce öğrenciye bilimin hem eğlenerek öğretilmesi hem de ilgi uyandırması hedefleniyor.

Sinop’ta tüm ilçelerden farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin bilim ve teknolojiyi hem eğlenerek hem de ilgisini uyandırarak öğretmek amacıyla Çocuk Üniversitesi Bilim Şenliği düzenleniyor. Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çerçevesinde hazırlanan etkinlikler 3 gün boyunca tüm çocuklara ve halka açık olacak. Toplamda 5 binin üzerinde çocuğun katılımı hedeflenen bilim şenliğinde İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü gibi kurumlar açtıkları stantlarda birimleriyle ilgili farklı gösteriler ve deneyler yapıyor.

Sinop Çocuk Üniversitesi Merkez Müdürü Doç. Dr. Nurhan Öztürk, “Sinop Çocuk Üniversitesi Bilim Şenliği bugün kapılarını açtı. Binlerce öğrencinin gelmesini hedeflediğimiz bir proje. İçeriğinde çeşitli gösteri deneyleri, 3D tasarım içerikli teknoloji atölyeleri, zeka oyunları ve sanat etkinlikleri gibi birçok etkinlik yer almakta. Her yaş grubuna uygun etkinlikler var, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite ile birlikte tüm halkımızın davetli olduğu bir proje. Gayet renkli eğlenceli bir ortam. Her saat başında ortalama 600-700 kadar öğrenciyi ağırlamayı planlıyoruz. Tüm eğitim kurumlarının farklı yaş gruplarını davet ettik, farklı kurumlarla iş birliğimiz var, kurumların kurduğu stantlarda farklı etkinlikler gerçekleştiriliyor” diye konuştu.

Bilim şenliğinin açılışına Sinop Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Belediye Başkan Yardımcısı Önder Serdar Öztürk, Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Turan ve kamu kurum amirleri katıldı. 150 kişilik ekiple 60 atölyede düzenlenen etkinlikler 3 gün boyunca süreceği kaydedildi.