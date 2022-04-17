Sinop’ta çıkan yangının büyümesini polis önledi

Sinop’ta çıkan örtü yangınında yaklaşık 1,5 dönüm alan zarar gördü. Bir polis memuru giderek genişleyen alevlerin önünü keserek yangının büyümesini engelledi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Karakum mevkiindeki Nisi Göleti tesisinde meydana geldi. Kurumuş otların bulunduğu alandan yükselen dumanları gören tesis görevlisi Yavuz Şen, kontrol ettiğinde çıkan yangının büyük bir alana yayıldığını fark etti. Durumun 112’ye bildirilmesinin ardından itfaiyeden önce bölgeye gelen bir polis memuru, yangın söndürme tüpüyle dumanların arasına girerek alevlerin önünü kesti. Polis memuru, bir süre sonra tüpün gazı bitince bulduğu bir sopa ile otlara vurarak alevlerin ilerlemesini durdurdu. Ardından ikinci yangın söndürme tüpü ile dumanların içine giren tesis görevlisi ile polis memuru yangını kontrol altına alındı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise alanda yeni bir yangın çıkmaması için soğutma çalışmaları başlattı.

Tesiste görevli Yavuz Şen, “Küçük bir duman gördüm, aracımla geldim baktım ama kuru ot olduğu için büyüyebileceğini düşündüm. İtfaiyeyi aradım, geldiler söndürdüler. Otlar yanmış, ağaçlara sarmıştı. Burası hep ormanlık, ormana sarmadan müdahale ettik. İtfaiye ekipleri de geldi, soğutmada yardımcı oldular” dedi.

Nisi Göleti’nde yaklaşık 1,5 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.