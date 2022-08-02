banner549

banner547

Son Dakika
Serbest piyasada, fındık fiyatı TMO’yu geçebilir
Serbest piyasada, fındık fiyatı TMO’yu geçebilir
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Atlı polisler merak uyandırdı
Atlı polisler merak uyandırdı
‘Altında altın var’ söylentisi höyüğü savaş alına çevirdi
‘Altında altın var’ söylentisi höyüğü savaş alına çevirdi

Sinop’ta çiftçilere 2. hibe çağrı dönemi başladı

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) Sinop 2. Hibe Çağrı dönemi başvuruları 1-19 Ağustos tarihlerinde başladı. Proje köylerinde yaşayan çiftçiler sera, ahır ve makine ekipman konularında hibe alabilecek.

SİNOP 02.08.2022, 10:26
Sinop’ta çiftçilere 2. hibe çağrı dönemi başladı

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) Sinop 2. Hibe Çağrı dönemi başvuruları 1-19 Ağustos tarihlerinde başladı. Proje köylerinde yaşayan çiftçiler sera, ahır ve makine ekipman konularında hibe alabilecek.

KDAKP Sinop ili 2022 yılı 2. Hibe Çağrı döneminde çiftçiler 250 metrekare sera kurulumu, 100 metrekare yeni ahır yapımı ve yem karma, biçer bağlar, rotavatör, taş toplama, çayır biçme, lazerli tesviye makinesi gibi makine ekipman proje konularına 1 Ağustos ile 19 Ağustos tarihleri arasında başvuruları açıldı.

Sinop Tarım İl Müdürü Fatih Önlem, proje köylerinde ikamet eden çiftçilerin uygulanacak projelere istekli olmalarını ve yoğun talep beklediklerini, yüzde 70 hibe desteğinden faydalanmaları gerektiğini ifade ederek Sinop’ta tarım ve hayvancılık potansiyelinin artmasının ve üretici refahının sağlanmasının uygulanacak bu projelerle mümkün olduğunu belirtti. Müracaatların proje köylerinin bağlı bulunduğu il ve ilçe müdürlüklerine yapılabileceğini söyleyen Önlem, uygulanacak projelerde destek alacak çiftçilere bol bereketli kazanç temenni etti.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu