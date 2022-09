Sinop’ta cankurtaran sezonu sona erdi

Sinop’ta denize sezonunda çok sayıda hayat kurtaran cankurtaran ekiplerinin görevlendirmeleri 15 Eylül’de sona erdi.

Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı cankurtaran ekiplerinin yaz sezonu boyunca Kumkapı ve Akliman Plajlarında sürdürdüğü görev 15 Eylül’de tamamlandı. Cankurtaranların sezon boyunca özveriyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Vatandaşlarımızın güvenliği için sahillerimizde görevli arkadaşlarımız önce aldıkları ilkyardım bilgisi ile teorik ve pratik eğitim sonrası görevlerine başlıyorlar. Sahillerimizde durmaksızın güvenlik önlemleri alarak özveriyle çalışıyorlar. Ekiplerimiz bu yıl yaşanan 12 boğulma vakasında can kurtardı, son iki yıldır da cankurtaran ekibimizin görev yaptığı sahillerde can kaybı yaşamadık. Her geçen gün sahillerimizde güvenlik önlemlerimizi arttıracak, ekibimizi hem teknik hem pratik anlamda geliştirmeyi sürdüreceğiz. Bugün itibarıyla görevlerini tamamlayan arkadaşlarımıza özverili çalışmaları teşekkür ediyorum” dedi.