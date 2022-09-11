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Sinop’ta çamlık alanda çıkan yangın korkuttu
Sinop’ta çamlık alanda çıkan orman yangını paniğe neden oldu. Yangını büyümeden kontrol altına alan ekipler soğutma çalışması başlattı.
SİNOP 11.09.2022, 03:37
Sinop’ta çamlık alanda çıkan orman yangını paniğe neden oldu. Yangını büyümeden kontrol altına alan ekipler soğutma çalışması başlattı.
Yangın saat 21.00 sıralarında Karakum mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı, rüzgarın da etkisiyle bölgede dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sinop Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın etrafa sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları başlatılan çamlıkta yangının çıkış sebebi inceleniyor.
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