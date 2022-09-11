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Sinop’ta camdan düşen çocuk yaralandı
Sinop’ta 12 yaşındaki kız çocuğu dördüncü kattaki evlerinin camından düşerek yaralandı.
SİNOP 11.09.2022, 03:39
Sinop’ta 12 yaşındaki kız çocuğu dördüncü kattaki evlerinin camından düşerek yaralandı.
Olay, saat 23.45’te Kefevi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki kız çocuğu 6 katlı bir apartmanın dördüncü katındaki evlerinin camından düştü. Apartman önündeki toprak zemine düşen çocuk yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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