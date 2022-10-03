Sinop’ta çamaşır makinesi ve elektrikli süpürge hırsızlığı

Sinop’ta 1 evden çamaşır makinesi ve elektrikli süpürge çalındı.

Konu ile ilgili Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İl merkezinde 02 Ekim’de 1 adreste meydana gelen evden hırsızlık olayında 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet elektrikli süpürgenin çalındığı bilgisi alınmıştır. Asayiş Şube Müdürlüğümüzce yapılan araştırmalar sonucunda olayları gerçekleştiren 2 şüpheli şahıs tespit edilmiş olup gerekli yasal işlemler başlatılmıştır” denildi.