Sinop’ta bir köy ve okula ’korona’ engeli

Sinop’un Ayancık ilçesinde, korona virüsü yayımını engellemek amacıyla bir köyde karantina uygulaması başlatılırken, bir okulda da 14 gün eğitime ara verildi.

Ayancık Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, "Korona virüsü salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak amacıyla ilçemiz Hatip köyü merkezi ve bu köye bağlı tüm mahalleler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, 11 Mart Perşembe günü saat 00.00’dan itibaren ikinci bir karar alıncaya kadar karantinaya alınmıştır. Yine korona virüsü salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek amacıyla, ilçemiz Fatih İlkokulu’nda 11 Mart Perşembe gününden tarihinden itibaren 14 gün süre ile yüz yüze eğitime ara verilerek, eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla yapılması kararlaştırılmıştır" denildi.