Sinop’ta bir evin camları kimliği belirsiz kişilerce kırıldı

Sinop’ta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir vatandaşa ait hanenin camları taşlarla kırıldı. Hane sahibi Mehmet Katırcı, camları kıran kişi ya da kişilerin bulunmasını istedi.

Olay, Sinop Merkez Meydankapı Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Katırcı’ya ait evin camları gündüz saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. Emniyet ekiplerinden destek isteyen ev sahibi Katırcı, “Sabah 08.00-09.00 gibi evden çıktım. Çocuk da okula gitti. Akşam 16.00 gibi çocuk eve gelmiş, o fark etmiş. Camlar kırılmış. Camları sabah 09.00, akşam 16.00 saatleri arasında kırdılar. 3 tane cam komple kırılmış. Evin içi taş dolu. Kamera sistemini de kırmışlar. Emniyeti aradım. Bu camları kim kırdıysa, kim yaptıysa onların bulunmasını istiyorum. Kümesin camını da kırmışlar” dedi.