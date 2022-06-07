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Sinop’ta ‘Bilardo Yaz Spor Kursu’ başlıyor

Sinop’ta çocuklar için düzenlenen ‘Bilardo Yaz Spor Kursu’ başlıyor.

SİNOP 07.06.2022, 12:21
Sinop’ta ‘Bilardo Yaz Spor Kursu’ başlıyor

Sinop’ta çocuklar için düzenlenen ‘Bilardo Yaz Spor Kursu’ başlıyor.

Çocuklara sporu sevdirmek ve küçük yaşlarda spora teşvik etmek için Sinop Belediyesi ve bir kulüp iş birliğiyle 8-14 yaş kız ve erkekler için Bilardo Yaz Spor Kursu başlıyor. Yaz boyunca çocukların hem eğlenceli vakit geçirmesi, hem de spora yönelmeleri için düzenlenen ücretsiz bilardo kursu başvuruları başladı.

Sinop Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Çocuklarımızı küçük yaşlardan spora teşvik ederek onların içindeki spora olan yeteneklerini erken yaşlarda keşfedebilirsiniz. 8-14 yaş aralığında çocuklarımızın katılabileceği ve ücretsiz düzenlenecek olan bilardo kursu için müracaatlar başladı” denildi.

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