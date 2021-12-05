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Sinop’ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Sinop’ta çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

SİNOP 05.12.2021, 20:24
Sinop’ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Sinop’ta çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gazi Caddesi’nde saat 19.15’te Kadir E. ile Eren Göçer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir E., bıçakla Eren Göçer’i yaraladı. Olay yerinden kaçan zanlı, emniyet ekiplerince kısa sürede yakalandı. Yaralı Eren Göçer ise sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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