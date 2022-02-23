Sinop’ta “Bebek ölümleri” masaya yatırıldı

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü, anne ve bebek ölümlerini azaltmak için kolları sıvadı. Bebek Ölümleri İl İnceleme Komisyonu Toplantısında alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı. Ayrıca “Misafir Anne” uygulamasının yeniden başlatıldığı duyuruldu.

Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Yalçın Atlı’nın başkanlığında Sinop İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen Bebek Ölümleri İl İnceleme Komisyonu Toplantısında, anne ve bebek ölümlerinin önlenebilirliği ve ölümle ilgili uzman görüşleri ele alındı.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğünden toplantı ile ilgili yapılan açıklamada; “Toplantıda ilimizde 2021 yılındaki 9 dosya incelendi. Ölüm nedeni temel, ara ve son ölüm nedenleri önlenebilirliği ve ölümle ilgili komisyon görüş ve önerilerinden oluşan değerlendirmeler ele alındı. Toplantıya katılan komisyonun üyelerinin uzmanlık alanına göre görüş ve fikirleri değerlendirildi. İl verilerinin değerlendirildiği toplantıda bebek ölümleri ile alakalı olarak, anne ve bebek ölümlerini azaltmak amacı ile Program kapsamında ilimizde ki yaşanan sorunlarla il genelinde uygun olan yaklaşımının belirlenmesi ilde tespit edilen sorunlar değerlendirilerek alınması gereken tedbirler konuşuldu” ifadeleri kullanıldı.

Pandemi döneminde riskli olması nedeniyle ara verilmiş olan Misafir Anne uygulamasının, yeniden başlatılmasına karar verildiği belirtildi. Misafir anne uygulaması, doğum eylemi yaklaşmış ya da başlamış olan annelerin, zaman zaman olumsuz iklim, ulaşım şartları veya sosyal sebeplerle sağlık kurumlarına zamanında ulaştırılamaması gibi nedenlerle uygun şartların sağlanamadığı doğumları azaltmak, bebeğin ilerideki yaşam kalitesini bozacak doğumsal rahatsızlıklara mahal vermemek amacı ile başlatılmıştı, pandemiden kaynaklı uygulamaya bir süre ara verilmişti. Sinop İl Sağlık Müdürlüğü, “Özellikle uzak kırsal bölgede ikamet eden ve riskli gebeliği olan anne adaylarına doğumları gerçekleşene kadar hastanelerimizde gebeliğin son haftalarında otel konforunda misafir etmek için çalışma başlatılması kararlaştırıldı” diyerek uygulamanın yeniden başlatıldığı duyuruldu.