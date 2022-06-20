Sinop’ta basit konaklama tesisleri için son tarih

Sinop’ta ruhsatlı tüm pansiyon, otel gibi konaklama içeren işletmelere yönelik belgelendirme işlemleri için son başvuru tarihi açıklandı. İşletmecilerin mağdur olmaması için müracaat etmeleri gerektiği duyuruldu.

Sinop Belediyesi tarafından ruhsatlı tüm pansiyon, otel gibi konaklama içeren işletmelerin Basit Konaklama Tesisi Turizm İşletme Belgesi almak için son başvuru tarihi açıklandı. 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’na 7334 sayı ile eklenen geçici 11. madde gereğince başvuruda bulunmayan işletmelerin faaliyetlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının 1 ay içerisinde iptal edilerek faaliyetlerine son verileceği vurgulandı. İşletmecilerin mağduriyet yaşamamaları için en geç 28 Temmuz 2022 tarihine kadar Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerektiği ifade edildi.