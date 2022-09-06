Sinop’ta balkondan kendini atan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Sinop’un Ayancık ilçesinde geçen ay bunalıma girerek dördüncü kattaki balkondan atlayan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sinop’un Ayancık ilçesinde geçen ay bunalıma girerek dördüncü kattaki balkondan atlayan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 3 Ağustos’ta Ayancık’a bağlı Çıvgın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren Tarık Ünal (evlerinin 4. katındaki balkonundan kendini sarkıttı. Çevredekilerin olay anında yaptığı ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekledi. Kendini aşağı atarak ağır yaralanan Ünal, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin balkondan atladığı anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen genç, yaklaşık bir ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yakınları tarafından genç için ikindi namazını müteakip Ayancık Yeni Sanayi Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Ayancık Belediye Mezarlığına defnedildi.
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