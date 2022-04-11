Sinop’ta bahar temizliği

Sinop’ta geçtiğimiz hafta başında başlayan bahar temizliği, aralıksız sürüyor.

Yoğun geçen kış sezonu sonrası cadde ve sokaklarda etkili olan kar yağışı ardından geçtiğimiz hafta Sinop’ta detaylı temizlik çalışması başlatılmıştı. Sinop Belediyesi ekiplerince yol kenarları, yağmur hat ve giderleri gibi çeşitli sorumluluk alanlarında detaylı temizlik çalışmaları sürüyor. Okullar Caddesi, Batur Caddesi ve İnönü Caddesi’nde temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından yaz aylarında yüz binlerce vatandaşın kullandığı Kapalı Pazaryeri, Gazi Caddesi ve Sakarya Caddesi’nde temizlik başlatıldı. İtfaiye aracının su basarak yol üzerini temizlemesinin ardından ekipler, yaya bölgelerini süpürge ve hortumla yıkadı.