Son Dakika
İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde hortum çıktığı, 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Öte yandan bölgede araçların zarar gördüğü, aydınlatma direklerinin ve bir inşaat vincinin devrildiği öğrenildi. Bölgede teknelerde de zararın olduğu ifade edildi
Sinop’ta baca yangını korkuttu
Sinop’ta bir işletmeye ait bacada çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
SİNOP 11.02.2021, 20:59
1
Sinop’ta bir işletmeye ait bacada çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.Olay, Tersane mevkiinde bir işletmenin bacasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir işletmeye ait bacada yangın çıktı. Çevreden dumanı fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede çevredeki binalara sıçramadan söndürdü. Çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, yangının mutfak bacasında biriken yağlardan çıktığı öğrenildi.