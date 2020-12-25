Sinop’ta avcıların vurduğu doğan tedavi edildi

Sinop’ta avcılar tarafından kanadından vurulan doğan, hayvan sever bir vatandaş tarafından tedavi ettirilerek doğaya salındı.

Sinop’ta avcıların saçmayla yaraladığı doğana hayvansever Ahmet Ertuğral sahip çıktı. Akliman mevkisinde yolda uçmaya çalışan ancak yaralı olduğu için yerden bir türlü havalanamayan doğanı gören Ahmet Ertuğral (69) doğanı alarak veterinere getirdi. Veterinerde yapılan kontrollerde doğanın kanadının saçma izlerinin olduğu tespit edildi. Yaralı doğanı tedavi ettiren Ertugral birkaç gün evde besledikten sonra doğan sağlığına kavuşunca doğaya saldı.

Hayvansever Ahmet Ertuğral yaptığı açıklamada, “Yolda yürürken yaralı doğanı gördüm, ilk başta tutmaya korktum ama uçamadığını görünce yaralandığını anladım. Hemen alıp veterinere getirdim. Veteriner kanadında saçma yaraları olduğunu söyledi. Tedavisini yaptırdıktan sonra dört gün kendim evde baktım. Doğan iyileştikten sonra doğaya saldım. Hayvanları seviyorum benim mahallemde 8 tane köpek var onlara da bakıyorum her gün onları düzenli besliyorum” dedi.

Kanadından saçma ile yaralanan doğanın avcılar tarafından yaralandığını iddia eden Ertuğral, avcılara çağrıda bulunarak, “Lütfen avcılar dikkat edin, doğadaki hayvanlarımızı koruyalım. Hepinizden rica ediyorum attığınız mermilere dikkat edin ve doğamızı kirletmeyelim. Hayvanlarımızı koruyalım, bu güzel hayvanların sonunu getirmeyelim” diye konuştu.