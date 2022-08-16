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Sinop’ta asfalt çalışmaları
Sinop Belediyesi tarafından kent genelinde zemin iyileştirme ve asfalt çalışmaları sürüyor.
SİNOP 16.08.2022, 15:29
Sinop Belediyesi tarafından kent genelinde zemin iyileştirme ve asfalt çalışmaları sürüyor.
Sinop Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent geleninde asfalt ve zemin iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Korucuk Mahallesi üzerinde bulunan Sinop Merkez Kapalı Spor Salonu bölgesinde yürütülen asfalt çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Sinop Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Ekip arkadaşlarımız Korucuk Mahallesi Sinop Merkez Kapalı Spor Salonu bölgesinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.