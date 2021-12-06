banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Konut ve oto ihtiyaçtan çok yatırım aracı oldu
Konut ve oto ihtiyaçtan çok yatırım aracı oldu
Yargıtay’dan o patronlara kötü haber
Yargıtay’dan o patronlara kötü haber
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Feribot seferlerine fırtına engeli
Feribot seferlerine fırtına engeli

Sinop’ta Arıcılık ve arı Ürünleri Çalıştayı

Sinop kestane balına coğrafi işaret belgesi alarak SİNATE adıyla marka değeri kazandıran Sinop Üniversitesi, bal üretiminde verimin artırılmasına yönelik bilimsel çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Sinop Üniversitesi, Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Sinop ve ilçelerinden gelen üreticilere yönelik Arıcılık ve Arı Ürünleri Çalıştayı düzenlendi.

SİNOP 06.12.2021, 14:50
Sinop’ta Arıcılık ve arı Ürünleri Çalıştayı

Sinop kestane balına coğrafi işaret belgesi alarak SİNATE adıyla marka değeri kazandıran Sinop Üniversitesi, bal üretiminde verimin artırılmasına yönelik bilimsel çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Sinop Üniversitesi, Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Sinop ve ilçelerinden gelen üreticilere yönelik Arıcılık ve Arı Ürünleri Çalıştayı düzenlendi.

Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli’nde düzenlenen çalıştaya, Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kamil Demirci, Prof. Dr. Cem Cüneyt Ersanlı, Prof. Dr. Hülya Turan, İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Sinop Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, Sinop Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Boyabat Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Usta, İl Genel Meclisi Üyesi Fatih Özçelik, Sinop Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emire Elmas, Sinop Arıcılar Birliği Başkanı Şenol Tabak, SÜDAM Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Rıza Bayrak ve Dr. Öğr. Üyesi Dilek Sağır ile Sinop, Ayancık, Erfelek ve Türkeli ilçelerinden gelen arı üreticileri ve yetiştiricileri katıldı.

Programın açılışında konuşan Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, üniversitenin girişimleriyle Sinop kestane balının coğrafi işaret belgesi aldığını ve SİNATE adıyla markalaşma sürecini tamamladığını ifade ederek, nihai hedeflerinin Sinop kestane balını ülkemiz ve dünya pazarında açmak olduğunu söyledi. Bu doğrultuda Sinop Üniversitesi bünyesinde bal dolum ve paketleme tesisi kurmayı hedeflediklerini belirten Rektör Dalgın, “Böylece hem üreticilerimizin emeğini korumayı hem de Sinop kestane balını sahtelerinden ayrıştırarak tüketicilerimizi sağlıklı ve güvenli bal ile buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Sinop Üniversitesi olarak tüm aşamalarda üreticilerle iş birliği halinde olduklarını ve onlara rehberlik hizmeti sunmaya devam ettiklerini belirten Dalgın, daha önce bal üreticilerinin talep ve beklentilerinin dinlendiği “Sinop Kestane Balı Üretimi ve Pazarlama Sorunları” başlıklı toplantılarının ardından, bugün de “Arıcılık ve Arı Ürünleri Çalıştayı” ile sektörün uzman isimlerini üreticilerle buluşturduklarını söyledi.

Daha sonra söz alan AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun da Sinop kestane balının coğrafi işaret belgesi almasına ve markalaşmasına önemli katkılar sağlayan Sinop Üniversitesine teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte Sinop’un kestane balı üretiminde merkeze dönüşmesi için hep birlikte çalışacaklarını söyledi. Başkan Giresun, kendilerinin de gerekli desteği sağlamaya hazır olduklarının altını çizdi. Programa katılan Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin ise Sinop’un turizmde olduğu kadar orman ve bal ürünlerinde de zengin bir potansiyele sahip olduğunu belirterek Sinop Üniversitesinin bu noktadaki çabalarını takdirle karşıladığını dile getirdi. Vali Yardımcısı Şahin, kestane balının standartlara uygun şekilde pazara açılmasının Sinop ve bölge ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Protokol konuşmaları sonrası, Sinop kestane balının coğrafi işaret belgesi alma sürecinde Sinop Üniversitesine katkı sağlayan kurum ve kuruluş temsilcileri ile üreticilere teşekkür belgesi takdim edildi.

Açılış programının ardından Sinop Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Arı Ürünleri ve Arıcılık Çalıştayı’na geçildi. Çalıştay, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı’nın “Arı Ürünleri” başlıklı sunumuyla başladı. Ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Güler tarafından katılımcılara “Bal Arısında Koloni Yönetimi” anlatıldı. Çalıştay son olarak konuşan Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu ise “Türkiye’de Bal Arısı Çeşitliliği ve Sinop’ta Bal Arısıyla İlgili Çalışmalar” hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Bal üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği çalıştayda, günümüzde arı üreticilerinin yaşadığı sorunlar ve bal üretiminde verimin artırılması için uygulanması gereken yöntemler kapsamlı olarak ele alındı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Fenerbahçe 15 27
3. Konyaspor 14 26
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 14 18
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 14 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Bursaspor 14 17
14. Menemenspor 13 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 14 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Brentford 15 17
13. Crystal Palace 15 16
14. Leeds United 15 16
15. Southampton 15 16
16. Everton 14 15
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Osasuna 16 21
10. Athletic Bilbao 15 20
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 16 8