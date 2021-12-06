Sinop’ta Arıcılık ve arı Ürünleri Çalıştayı

Sinop kestane balına coğrafi işaret belgesi alarak SİNATE adıyla marka değeri kazandıran Sinop Üniversitesi, bal üretiminde verimin artırılmasına yönelik bilimsel çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Sinop Üniversitesi, Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Sinop ve ilçelerinden gelen üreticilere yönelik Arıcılık ve Arı Ürünleri Çalıştayı düzenlendi.

Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli’nde düzenlenen çalıştaya, Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kamil Demirci, Prof. Dr. Cem Cüneyt Ersanlı, Prof. Dr. Hülya Turan, İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Sinop Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, Sinop Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Boyabat Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Usta, İl Genel Meclisi Üyesi Fatih Özçelik, Sinop Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emire Elmas, Sinop Arıcılar Birliği Başkanı Şenol Tabak, SÜDAM Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Rıza Bayrak ve Dr. Öğr. Üyesi Dilek Sağır ile Sinop, Ayancık, Erfelek ve Türkeli ilçelerinden gelen arı üreticileri ve yetiştiricileri katıldı.

Programın açılışında konuşan Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, üniversitenin girişimleriyle Sinop kestane balının coğrafi işaret belgesi aldığını ve SİNATE adıyla markalaşma sürecini tamamladığını ifade ederek, nihai hedeflerinin Sinop kestane balını ülkemiz ve dünya pazarında açmak olduğunu söyledi. Bu doğrultuda Sinop Üniversitesi bünyesinde bal dolum ve paketleme tesisi kurmayı hedeflediklerini belirten Rektör Dalgın, “Böylece hem üreticilerimizin emeğini korumayı hem de Sinop kestane balını sahtelerinden ayrıştırarak tüketicilerimizi sağlıklı ve güvenli bal ile buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Sinop Üniversitesi olarak tüm aşamalarda üreticilerle iş birliği halinde olduklarını ve onlara rehberlik hizmeti sunmaya devam ettiklerini belirten Dalgın, daha önce bal üreticilerinin talep ve beklentilerinin dinlendiği “Sinop Kestane Balı Üretimi ve Pazarlama Sorunları” başlıklı toplantılarının ardından, bugün de “Arıcılık ve Arı Ürünleri Çalıştayı” ile sektörün uzman isimlerini üreticilerle buluşturduklarını söyledi.

Daha sonra söz alan AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun da Sinop kestane balının coğrafi işaret belgesi almasına ve markalaşmasına önemli katkılar sağlayan Sinop Üniversitesine teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte Sinop’un kestane balı üretiminde merkeze dönüşmesi için hep birlikte çalışacaklarını söyledi. Başkan Giresun, kendilerinin de gerekli desteği sağlamaya hazır olduklarının altını çizdi. Programa katılan Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin ise Sinop’un turizmde olduğu kadar orman ve bal ürünlerinde de zengin bir potansiyele sahip olduğunu belirterek Sinop Üniversitesinin bu noktadaki çabalarını takdirle karşıladığını dile getirdi. Vali Yardımcısı Şahin, kestane balının standartlara uygun şekilde pazara açılmasının Sinop ve bölge ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Protokol konuşmaları sonrası, Sinop kestane balının coğrafi işaret belgesi alma sürecinde Sinop Üniversitesine katkı sağlayan kurum ve kuruluş temsilcileri ile üreticilere teşekkür belgesi takdim edildi.

Açılış programının ardından Sinop Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Arı Ürünleri ve Arıcılık Çalıştayı’na geçildi. Çalıştay, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı’nın “Arı Ürünleri” başlıklı sunumuyla başladı. Ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Güler tarafından katılımcılara “Bal Arısında Koloni Yönetimi” anlatıldı. Çalıştay son olarak konuşan Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu ise “Türkiye’de Bal Arısı Çeşitliliği ve Sinop’ta Bal Arısıyla İlgili Çalışmalar” hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Bal üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği çalıştayda, günümüzde arı üreticilerinin yaşadığı sorunlar ve bal üretiminde verimin artırılması için uygulanması gereken yöntemler kapsamlı olarak ele alındı.