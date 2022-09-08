banner591

banner547

Son Dakika

Sinop’ta aranan 4 şahıstan 2’si tutuklandı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’nce haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan 4 şahıstan ikisi tutuklandı.

SİNOP 08.09.2022, 10:00
Sinop’ta aranan 4 şahıstan 2’si tutuklandı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’nce haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan 4 şahıstan ikisi tutuklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6-7 Eylül tarihlerinde adli makamlarca haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Başkasına ait markadan alıntı yaparak satışa sunma suçundan aranan 1 şahıs, 6284 sayılı kanun uyarınca verilen tedbir kararına aykırılık cezası bulunan 1 şahıs, ailenin korunması tedbir dosyası suçundan 3 gün zorlama hapis cezası bulunan 1 şahıs ile Borçlunun ödeme şartının ihlali suçundan yakalama emri bulunan 1 şahıs yakalandı.

Yakalanan 4 şahıstan 2’si tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Konyaspor 5 11
3. Fenerbahçe 5 10
4. Başakşehir 4 10
5. Gaziantep FK 5 10
6. Adana Demirspor 5 10
7. Galatasaray 5 10
8. Trabzonspor 5 10
9. Kayserispor 5 6
10. Antalyaspor 5 6
11. Giresunspor 5 6
12. Kasımpaşa 5 6
13. Alanyaspor 5 5
14. Karagümrük 4 4
15. Sivasspor 5 3
16. İstanbulspor 4 3
17. Hatayspor 4 1
18. Ümraniye 5 1
19. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Bodrumspor 4 10
2. Bandırmaspor 3 9
3. Keçiörengücü 4 7
4. Boluspor 4 7
5. Pendikspor 4 7
6. Eyüpspor 4 7
7. Sakaryaspor 4 6
8. Manisa Futbol Kulübü 3 6
9. Rizespor 3 5
10. Samsunspor 4 5
11. Gençlerbirliği 4 5
12. Göztepe 4 5
13. Adanaspor 4 4
14. Tuzlaspor 4 4
15. Erzurumspor 4 3
16. Altınordu 3 2
17. Denizlispor 4 1
18. Altay 4 1
19. Ö.K Yeni Malatya 4 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Chelsea 6 10
7. Liverpool 6 9
8. Brentford 6 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 12
2. Barcelona 4 10
3. Villarreal 4 10
4. Real Betis 4 9
5. Osasuna 4 9
6. Athletic Bilbao 4 7
7. Atletico Madrid 4 7
8. Celta Vigo 4 7
9. Real Sociedad 4 7
10. Valencia 4 6
11. Mallorca 4 5
12. Girona 4 4
13. Almeria 4 4
14. Rayo Vallecano 4 4
15. Espanyol 4 4
16. Real Valladolid 4 4
17. Sevilla 4 1
18. Elche 4 1
19. Getafe 4 1
20. Cadiz 4 0
21
açık