Sinop’ta aranan 32 kişi yakalandı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eylül ayında aranan 32 şahıs yakalandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından 3 Eylül ile 2 Ekim tarihleri arasında genel güvenlik ve asayişin temini açısından yürütülen uygulamaların raporu yayımlandı. Rapora göre 1 ayda yapılan asayiş kontrollerinde 32 aranan şahıs yakalandı, 18 şahıs tutuklandı, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, 52 adet fişek, 89 adet mermi, 19.5 litre etil alkol, 25 ml anason aroması, 5 bin adet makaron, 5 kök Hint keneviri, 119.73 gr metamfetamin, 1056.49 gr esrar, 2.18 gr bonzai (sentetik kannabionid), 63 adet sentetik ecza maddesi, 65 adet sahte 100 TL’lik banknot ele geçirildi.