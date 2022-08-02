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Sinop’ta aranan 3 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan şok uygulamada 3 hükümlü şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

SİNOP 02.08.2022, 16:54
Sinop’ta aranan 3 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan şok uygulamada 3 hükümlü şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Sinop kent merkezinde haklarında yakalama kararı bulunan hükümlü şahıslara yönelik yürütülen şok uygulamada ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, ‘kasten yaralama 86/1’ suçundan 8 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ve ‘basit yaralama’ suçundan 2 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 3 aranan şahıs yakalandı.

Savcılıktaki işlemelerinin ardından şahıslardan biri Sinop Kapalı Ceza İnfaz kurumuna, diğer ikisi ise Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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