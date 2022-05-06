Sinop’ta annelere narkotik eğitimi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından anne ve anne adaylarına yönelik uyuşturucu madde ve zararları hakkında farkındalık eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından ‘En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi’ kapsamında nisan ayı içerisinde 16 adet eğitim düzenlendi. Açıklanan rakamlara göre eğitimlerde 905 anne ve anne adayı olmak üzere toplamda 1089 vatandaşa uyuşturucu madde ve zararları hakkında bilgi verilerek farkındalık eğitimi düzenlendi. Aynı zamanda Narkotik Şube ekiplerince çarşı, pazar ve fabrikalarda gerçekleştirilen etkinliklerle annelere, ‘Uyuma’ adlı ihbar mekanizmasının işleyişi hakkında teknik bilgilendirme yapıldı.