Sinop’ta anaokuluna “Okulum Temiz Belgesi”

Pandemi sürecinde en kapsamlı önlemlerle eğitim-öğretim sezonuna hazırlık yapan Sinop Zübeyde Hanım Anaokulu, bu konuda aldıkları sertifika ile de eğitime hazır olduklarını bir kez daha ortaya koydu.

Dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de büyük ölçüde etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle kişisel ve kurumsal alışkanlıklar tamamen değişiyor. Milli Eğitim Bakanlığının önderliğinde ve Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleri ile eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme kılavuzu kapsamında Zübeyde Hanım Anaokulunda yeni düzenlemeler yapıldı. Yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda “Okulum Temiz Belgesi”ni almaya hak kazandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Zübeyde Hanım Anaokulu Müdürü Gül Çakır, “Okulumuzda öğrencilerimiz sabah ateş ölçüm merkezinde karşılanacak ve ateşleri ölçülerek kontrollü bir şekilde sınıflara alınacak. Sınıflarda fiziksel mesafe kurallarına uyulacak. Hastalık riski taşıyan personel ve öğrenciler izolasyon odasına alınarak sağlık ekibi gelene kadar izole edilecek ve diğer çocuklarla teması engellenecek. Okulumuzda her katta dezenfektan, katı atık kumbaraları, uyarı ve önlem içeren yazılar yerleştirildi. Okul personeline hijyen uygulamaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Yeni dönemde sağlıkla ve huzurla çocuklarımıza kavuşmayı ümit ediyoruz” dedi.