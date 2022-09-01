Sinop’ta adli yıl açılış töreni

Sinop’ta adli tatilin sona ermesiyle 2022-2023 adli yılı açılışı töreni düzenlendi. Törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, “Adalet su gibidir, yolunu ve yerini daima bulur” dedi.

Sinop Hükümet Konağı önünde düzenlenen 2022-2023 adli yıl açılış töreninde Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş ve Sinop Baro Başkanı Av. Funda Öztürk Altuntaş tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun arından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

“Adalet su gibidir, yolunu ve yerini daima bulur”

Törende konuşan Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, “Bilindiği üzere yargı erki çağdaş demokratik hukuk devletlerinde yasama ve yürütme erkleriyle birlikte kurgulanan ve anayasal olarak bağımsızlığı teminat altına alınmış olan devletin 3 temel ayağından biridir. Adalet su gibidir, yolunu ve yerini daima bulur. Bu duygu ve düşüncelerle Sinop Adliyesi olarak kaliteli ve hızlı hizmet vermek için bütün hâkim, savcı ve avukat meslektaşlarımız ile adliyemizin çalışanlarıyla birlikte yoğun bir gayret sarf edeceğimizin bilinmesini istiyor, yeni adli yılın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Baro Başkanı Av. Funda Öztürk Altuntaş ise geçmişte yaşanan bir takım sorunları sorunlara değinerek, “Bu adli yılda da yaşadıklarımız aynı olsun istemiyoruz. Hukuk cinayetleri işlenmesin, avukata yönelik ekonomik ve fiziksel şiddet son bulsun, yıllardır yok sayılan taleplerimize ilişkin tedbirler alınsın istiyoruz. Kararlıyız. Mesleğimizin özünün , yeminimizin, tarihsel sorumluluğumuzun farkındayız. Bu ortak irade ve kararlılıkla bir kez daha söylüyoruz; tahammül sınırlarını zorlayan CMK ücretlerinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’yle eşitlendiği, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin ülkemiz ekonomik koşullarına ve mesleğimizin saygınlığına uygun hale getirildiği, emeğin hak ettiği karşılığı gördüğü, stajyer avukatlara kamu kaynaklarıyla destek sağlandığı, kamu avukatlarının özlük haklarının tanındığı, engelli avukatların faaliyetlerini ayrımcılığa uğramadan sürdürebildikleri, emekli avukatların insan onuruna yakışır maaş aldığı bir adli yıl istiyoruz. Hukukun üstünlüğünün sağlandığı, hak ve özgürlüklerin yaşama geçtiği, adil yargılanma hakkının tesisi için avukatların önündeki kısıtlamaların kaldırıldığı bir adli yıl istiyoruz” şeklinde konuştu.

Törene ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Av. Gülizar Biçer Karaca, CHP Sinop milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Hatipoğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran, hâkimler, savcılar ve avukatlar katıldı.

Tören Sinop Adliyesi’nde düzenlenen kokteyl ile sona erdi.