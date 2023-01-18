Sinop’ta aday memurların asalet heyecanı

Sinop’ta 12 aday memur, düzenlenen törenle yemin ederek asaleten memur olma unvanına kavuştu.

Sinop’ta 12 adayın temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj programlarını başarıyla tamamlayıp asaleten devlet memurluğuna atanmaları dolayısıyla Sinop İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri’nde yemin töreni düzenlendi. Sinop İl Özel İdaresine bağlı birimlerde çalışan 12 aday memur, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddesine göre Türk bayrağı üzerine yemin ederek, asil devlet memurluğu unvanıyla görevlerine başladı.

Yemin töreninde konuşan Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, "Bizler 2023’ü inşa ederken, inşallah sizler 2071’i inşa edeceksiniz. Asıl olan devletin emrinde, milletin hizmetinde olmaktır" dedi.

Törende İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 12 aday memur Türk bayrağı üzerine yemin ederek, asil devlet memurluğu unvanına kavuştu. Aday memurlardan Abdulkadir Şahin’in, Arif Nihat Asya’nın “Bayrak” adlı şiirini okuması sonrası program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.