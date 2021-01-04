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Sinop’ta 900 tablet dağıtılıyor
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim sürecine destek vermek amacıyla Sinop’taki öğrencilere gönderilen 900 tablet bilgisayarın dağıtımına başlandı.
SİNOP 04.01.2021, 17:20
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim sürecine destek vermek amacıyla Sinop’taki öğrencilere gönderilen 900 tablet bilgisayarın dağıtımına başlandı.
Sinop Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen programla ilk dağıtımı Vali Ömer Karaömeroğlu gerçekleştirdi. Tabletler okul müdürleri aracılığıyla öğrencilere ulaştırılmaya devam ediyor.Tablet bilgisayarlarla öğrenciler uzaktan eğitim süreçlerine daha etkin bir şekilde katılabilecek. Sim ve hafıza kartlarıyla birlikte gönderilen tabletlerle doğrudan internete bağlanarak canlı derslere takip edebilecekler.
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