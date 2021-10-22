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Sinop’ta 9 ayda 2 bin 877 kişi işe yerleştirildi

SİNOP (İHA) – Sinop’ta 2021 yılı Ocak ve Eylül ayları arasında 2 bin 877 kişiyi işe yerleştirdi. 6 bin 136 kişi ise aktif ve pasif iş gücü hizmetlerinden yararlandırıldı.

SİNOP 22.10.2021, 17:01
Sinop’ta 9 ayda 2 bin 877 kişi işe yerleştirildi

SİNOP (İHA) – Sinop’ta 2021 yılı Ocak ve Eylül ayları arasında 2 bin 877 kişiyi işe yerleştirdi. 6 bin 136 kişi ise aktif ve pasif iş gücü hizmetlerinden yararlandırıldı.

Özel iş yerlerinde 2 bin 877 kişiye işe yerleştirme hizmeti yapıldığı, aktif iş gücü hizmetleri kapsamında düzenlenen, işbaşı eğitim programı, toplum yarına program, kurs programlarından, 3 bin 20 kişinin faydalandırıldığı, pasif iş gücü hizmetleri kapsamında düzenlenen, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği ve nakdi ücret desteği ödeneğinden, 3 bin 116 kişinin faydandırıldığı açıklandı.

Aktif iş gücü hizmetleri kapsamında 36 milyon 414 bin 557,67 TL, pasif iş gücü hizmetleri kapsamında 28 milyon 977 bin 786,82 TL olmak üzere program katılımcılarına toplam 65 milyon 392 bin 345,31 TL ödeme yapıldığı belirtildi.

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