Sinop’ta 5 saat mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

Sinop’ta selden dolayı 5 saat mahsur kalan vatandaş, Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Akliman mevkisinde 11.00 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köpeklerini boğulmaktan kurtarmaya giden Aslan Karğa isimli vatandaş geçiş yolunun bulunduğu tahta kapıda mahsur kaldı. Bir süre sonra çevredeki emniyet ekiplerine seslenen Karğa, olay yerine Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerinin gelmesiyle birlikte mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Köpeklerini kurtarmak için kendini feda ettiğini belirten Aslan Karğa, “Köpekleri salmaya ovaya indim. İndiğim zaman yağmur aniden bastırdı. Beni biraz sürükledi. O anda kendimi kurtardım. Polisleri gördüm. Sonra itfaiye geldi beni kurtardı. 5 saatten beri mahsur kaldım. Köpeklerimi kurtarmak için girdim buraya. Bir tanesi bağlıydı, bir tanesi de boştu. Onları kurtarmak için kendimi feda ettim. En son böyle sel 10-15 sene önce olmuştu” dedi.