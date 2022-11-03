Sinop’ta 5-7 kilogram arası torikler 700 TL

Sinop’ta balıkçılar tarafından avlanan ve her biri 5 ile 7 kilogram ağırlığında olan torikler, tezgahlarda tanesi 600 ila 700 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Erdoğan Doğan, toriğin Karadeniz’de az miktarda avlanan bir balık türü olduğunu söyledi. Doğan, 5 ve 7 kilogram ağırlığındaki toriklerin tanesinin 600 ila 700 liradan satıldığını ifade ederek, "Torikler az avlandığı için fiyatı yüksek. Buna rağmen vatandaşlar ilgi gösteriyor. İnşallah bundan sonra daha fazla avlanır da fiyatı da düşer. Vatandaşlar daha çok ilgi gösterir” dedi.