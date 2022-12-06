Sinop’ta 42 aranan şahıs yakalandı

Sinop’ta kasım ayında 42 aranan şahıs yakalandı, 16 şahıs tutuklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2022 yılı Kasım ayı raporu yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre, 42 aranan şahıs yakalandı, 16 şahıs tutuklandı, 16 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, 5 adet fişek,184 adet mermi, 68 bin 400 adet makaron, 20 kg kıyılmış tütün, 111,91 gr metamfetamin, 69,67 gr esrar, 30 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.