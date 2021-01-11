banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe Başkanı Koç'tan Mesut Özil açıklaması
Fenerbahçe Başkanı Koç'tan Mesut Özil açıklaması
BioNTech'ten kritik aşı açıklaması
BioNTech'ten kritik aşı açıklaması
Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu
Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu
Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı

Sinop’ta 4 bin 56 kişi kısa çalışma ödeneğinden faydalandı

SİNOP (İHA) – Sinop Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından pandemi döneminde 4 bin 56 kişiye kısa çalışma ödeneğinden destek sağlandı.

SİNOP 11.01.2021, 18:02
7
Sinop’ta 4 bin 56 kişi kısa çalışma ödeneğinden faydalandı

SİNOP (İHA) – Sinop Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından pandemi döneminde 4 bin 56 kişiye kısa çalışma ödeneğinden destek sağlandı.

Sinop İŞKUR İl Müdürü Asaf Çalışır, pandemiyle geçen 2020 yılında yapılan faaliyetler ve sağlanan destekler hakkında açıklamalarda bulundu.

Yıl boyunca yapılan uygulamalarla iş gücü piyasasında oluşan olumsuzlukları en aza indirmek istediklerini belirten Müdür Çalışır, “İşveren ve işçilerimizi bu zorlu süreçte destek vererek, aynı zamanda da bir iş yerinde çalışırken, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere işsizlik maaşı ödemesi yapılarak yaşanan olumsuzluklar en aza indirilmiştir” dedi.

Rakamlarla 2020 yılını özetleyen Çalışır, “Yıl içinde istihdam hizmetleri kapsamında 3 bin 182 kişiyi özel iş yerlerimizde işe yerleştirdik. Aktif iş gücü hizmetleri kapsamında, kamu ve özel işverenlerimizde düzenlenen; İşbaşı Eğitim Programı’nda çalışan 2 bin 362 kişiye 17 milyon 193 bin 943,66 TL, Toplum Yararına Programı kurs ve programlarında çalışan 2 bin 946 kişiye 18 milyon 641 bin 670,22 TL olmak üzere yıl sonuna kadar 35 milyon 835 bin 613,88 TL ödeme yapıldı. Pasif iş gücü hizmetleri kapsamında, 4 bin 56 kişiye toplamda 21 milyon 320 bin 411,62 TL kısa çalışma ödeneği, 2 bin 477 kişiye 12 milyon 347 bin 581,82 TL işsizlik ödeneği, 3 bin 116 kişiye 9 milyon 899 bin 255 TL nakdi ücret desteği, 4 bin 561 kişiye 4 milyon 46 bin 607,44 TL normalleşme desteği olmak üzere yıl sonuna kadar 47 milyon 613 bin 855,44 TL ödeme yapıldı. İl Müdürlüğümüzce 2020 yılı içerisinde, aktif iş gücü hizmetleri, sosyal koruma kalkanı kapsamında toplam 83 milyon 449 bin 469,32 TL ödeme yapıldı” diye konuştu.

Daha önce olduğu gibi bundan sonrada işçi ve işverenlerin yanında olacaklarını belirten Asaf Çalışır, “İl Müdürlüğümüzce bundan sonraki dönemlerde de işverenlerimiz, çalışan işçiler ve işsiz kalan vatandaşlarımıza hizmetlerimizi en üst seviyede vermeye devam edeceğiz. Belirttiğimiz mali tablonun doğal olarak, İl Müdürlüğümüzde mesai yapan çalışanlarımızca her bir kuruşunun gerektirdiği diğer idari hizmetleri ile birlikte; işverenlerimize, çalışan işçilere ve işsiz kalan vatandaşlarımıza iletilmesine, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de devam edilecektir” şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
18°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 17 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Malatyaspor 17 21
14. Rizespor 17 21
15. Göztepe 17 19
16. Kasımpaşa 16 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Menemen Belediyespor 17 19
14. Balıkesirspor 17 16
15. Adanaspor 16 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 16 30
7. Granada 17 24
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Levante 17 21
11. Athletic Bilbao 18 21
12. Real Betis 17 20
13. Valencia 18 19
14. Eibar 18 19
15. Deportivo Alaves 18 18
16. Real Valladolid 18 18
17. Getafe 16 17
18. Elche 15 16
19. Osasuna 17 15
20. Huesca 17 12