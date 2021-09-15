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Sinop’ta 4-6 yaş Kur’an kurslarına bir yenisi daha eklendi

Sinop’ta Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 4-6 yaş grubu Kur’an kursları 2021-2022 eğitim-öğretim yılına büyük bir heyecanla başlarken, 4-6 yaş Kur’an kurslarına bir yenisi daha ekledi.

SİNOP 15.09.2021, 13:05
Sinop’ta 4-6 yaş Kur’an kurslarına bir yenisi daha eklendi

Sinop’ta Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 4-6 yaş grubu Kur’an kursları 2021-2022 eğitim-öğretim yılına büyük bir heyecanla başlarken, 4-6 yaş Kur’an kurslarına bir yenisi daha ekledi.

4-6 yaş Kur’an kurslarına bir yenisini ekleyen Sinop İl Müftülüğü, Menekşe 4-6 yaş Kur’an Kursu ve diğer 4-6 yaş Kur’an kurslardaki öğretici ve öğrencileri 2021-2022 eğitim-öğretim yılına büyük bir heyecan ve coşkuyla başladı.

Menekşe 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nun öğrencilerini kabul etmesiyle ilgili konuşan Sinop İl Müftüsü Mustafa Düzgüney, “Bugün çok neşeli ve heyecanlıyız. Bu heyecanımız bizleri hizmet aşkımızı daha çok artırarak, 4-6 yaş Kur’an kurslarımıza yenilerinin eklenmesine vesile olacaktır. Kur’an kursumuzun yerini bir hayırseverin Türkiye Diyanet Vakfı Sinop Şubesine bağışlamasıyla Menekşe 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nun hazırlıkları başladı. Yapılan tamirat ve tadilatın ardından içerisinin tefrişat ve ihtiyaçlarının tamamlanmasıyla öğrencilerimizin hizmetine açmış olduk" dedi.

İl Müftüsü Düzgüney, Sinop’ta önümüzdeki günlerde de 4-6 yaş Kur’an Kurslarına bir yenisinin daha ekleneceği müjdesini verdi.

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