Sinop’ta 34 suçtan aranan şahıs, jandarmadan kaçamadı

Sinop’ta 34 adet çeşitli suçlardan aranan şahıs, jandarma tarafından yakalandı. Hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Ayancık İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan ortak operasyonla 108 adet çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve 34 suç kaydından aranan şahıs, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan şahıs, Sinop E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.