Sinop’ta 30 Kasım Deniz Şehitlerini Anma Günü

Osmanlı donanmasının yaşadığı en büyük felaketlerden biri olarak kaydedilen Sinop baskınının 169. yıl dönümünde, şehadete kavuşan 2 binden fazla asker için anma tören düzenlendi, denizin altına çelenk bırakıldı.

Sinop limanında 30 Kasım 1853 tarihinde Rus donanması tarafından Osmanlı donanmasına yapılan deniz baskını sonucu 2 binden fazla Türk askerinin şehit düşmesi, tarihe acı bir iz olarak kazındı. Baskının 169. yıl dönümünde şehit düşen askerlerin kemiklerinin muhafaza edildiği müze bahçesindeki şehitlikte anma töreni yapıldı. Şehitliğe çelenk konulmasının ardından askeri tören mangası saygı atışı yaptı.

Törende konuşan Sinop Üniversitesi Araştırma Görevlisi Fırat Küskü, ’Kırım Harbi’ olarak bilinen Osmanlı-Rus savaşının önemli kırılma anlarından biri olduğunu vurguladı. Küskü, “Sinop limanının 15 kulaç açığında hilal şeklinde dizilmiş olan Osmanlı filosunun karşısına, Ruslar da paralel bir yay çizerek limana girmiştir. Deniz harpleri tarihinde yelkenli ahşap gemilerin son kez, patlayıcı mermilerin ise ilk kez kullanıldığı bu tarihi savaşa Sinop ev sahipliği yapmıştır. Bu savaşta Osmanlı filosu kahramanca savaşmış ve Ruslara ciddi hasarlar vermiştir. Ancak 1.5 saatin sonunda üstünlük, büyük kalyonlarla takviye edilmiş olan Rus filosuna geçmiş ve bundan sonra ağır tahribat başlamıştır” diye konuştu.

Merhametsizce humbara attılar

Muharebenin sonucu belli olmasına rağmen Rus komutanı Nahimov’un ateşkes emri vermediğinin altını çizen Küskü, “Ruslar, savaş dışı kaldığı belli olan gemilere bile merhametsizce humbara atmaya devam etmiş, atılan gülle ve yağlı paçavralar çok sayıda neferin şehit olmasına neden olmuştur. 11 gemilik Osmanlı filosunun savaş dışı kalmasının ardından Sinop şehri de bombalanmış, şehrin Müslüman mahallesinde yüzlerce ev yanmıştır. Kaynaklarda sayılar muhtelif olmakla birlikte maalesef 2 bin askerimiz şehit olmuştur. Bu elim hadise, İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti’nin yanında savaşa girmesiyle sonuçlanmış, Ruslar tüm cephelerde yenilerek ağır bir antlaşma imzalamak zorunda bırakılmıştır. Ancak Sinop şehri hem bombardımanda büyük hasar almış hem de Paris Antlaşması’nda yer alan Karadeniz’de tersane bulundurulmayacağı hükmü neticesinde, Osmanlı Devleti’nin önemli bir tersanesi olan Sinop tersanesi ehemmiyetini yitirmiştir” şeklinde konuştu.

Törene Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran ile kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Sinop Üniversitesi ve deniz polisi tarafından şehitler anısına denizin altına çelenk bırakıldı.